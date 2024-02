Promozione. Maliseti e Viaccia. Sfide da non fallire

Non c’è un attimo di respiro nel girone A di Promozione. Squadre pratesi di nuovo in campo per affrontare la 23esima giornata. Scontro diretto che può valere la salvezza per il Maliseti Seano, che questa sera alle 19.30 sarà ospite sul campo dell’Alleanza Giovanile Dicomano in una specie di finale da dentro o fuori per decidere chi fra le due potrà continuare a sperare nella salvezza. Il Dicomano è terzultimo davanti agli amaranto con 14 punti e una lunghezza di vantaggio sugli avversari di giornata, che avranno ovviamente un solo risultato a disposizione: "Per noi è una sfida da dentro o fuori. Poco da dire. E purtroppo non ci arriviamo nelle migliori condizioni di organico – commenta il direttore generale del Maliseti, Simone Bardazzi –. Non saranno della partita gli squalificati Campani e Menichetti e gli infortunati Llana, Peschi, Gori e Benvenuti. Sarà durissima. Avremo tanti juniores aggregati, ma cercheremo di fare un miracolo". Trasferta da brividi anche per il Viaccia, che alle 20.30 sarà impegnato sul campo della Real Cerretese, attuale terza forza del raggruppamento, per confermarsi dopo la vittoria di domenica scorsa: "Avversario molto forte, turno impegnativo, forse al di sopra delle nostre possibilità, ma non ci diamo per vinti – commentano Luigi Ambrosio e Lorenzo Gualtieri, allenatore e vice del Viaccia –. Avremo l’organico al completo".