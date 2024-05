Prosegue il momento no del Bbc Grosseto. Il Macerata gli rifila un "cappotto" pesante

Il Bbc subisce un cappotto sorprendente. Anche la terza sfida del trittico va ad appannaggio del Macerata (2-1 il finale per i marchigiani). Bell’inizio con un doppio di Sebastian Garcia e il singolo da un punto di Carrera contro il neo-acquisto Jose Gomez, ma in attacco arriva poco altro. E’ stato infatti ottimo l’esordio del pitcher chiamato a sostituire Carbo. Purtroppo l’attacco non lo ha sostenuto. Williander Moreno mantiene viva la striscia di riprese senza punti subiti (partiva da 10 ad inizio match), ma nel quinto inning le valide di Francesco Vaglio e Gabriele Chelli pareggiano i conti. Macerata risponde subito al sesto attacco con Dudley Leonora che colpisce contro il neo-entrato Luis Gonzalez il suo primo home run stagionale nel momento propizio. Un homer lunghissimo con la pallina che cade sul viale della Repubblica. Moreno resta al timone della difesa marchigiana e lasciando un corridore in terza al settimo inning completa la sua partita con 12 strikeout totali e porta a termine lo sweep del Macerata.