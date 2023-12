Prova invernale. La Futura brilla a Calenzano. Oro per Bennati e Branda

Lo scorso fine settimana, Calenzano ha ospitato la seconda parte della prima prova invernale di nuoto. Fra i nuotatori e le nuotatrici in gara c’erano gli agonisti della Futura. Sono saliti sul gradino più alto del podio Marta Bennati nei 50 stile e nei 200 misti e Pascal Branda nei 200 stile (oltre ad un argento nei 200 misti). Medaglia d’argento per Vittoria Gestri nei 50 stile, Marco Nuti nei 200 misti (con un bronzo nei 200 stile) Diego Tempestini Marqueno nei 200 rana, Ginevra Fissi nei 100 farfalla (terza poi nei 100 dorso) e Alessia Mazzoni nei 200 misti. Ha agguantato una medaglia di bronzo Chiara Tasselli nei 200 rana. Alla manifestazione hanno partecipato per il club pratese anche Vittorio Lanubile, Bianca Amerini, Andrea Ciardi, Dalia Parretti, Giulia Poggiolesi, Samuel Bochicchio, Mariachiara Armenti, Sofia Giraldi, Jacopo Mosconi, Lapo Gori, Guglielmo Giusti, Ettore Neri, Nicholas Mati, capaci di ottenere buoni riscontri cronometrici.