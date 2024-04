Ottimi riscontri per la Boxe Stiava al “Nepi/Etruria“, importante manifestazione pugilistica organizzata nella propria sede dal Boxing Club Firenze: un torneo a carattere nazionale che ha visto la partecipazione di ben 103 società con oltre 400 atleti. In questa cornice altamente competitiva la Boxe Stiava ha presentato 6 pugili. Lo Junior kg 60 Avdiu Erghi ha conquistato il primo posto nel suo girone. La pugile Elite kg 52 Sara Battistini è anche lei risultata la migliore del suo gruppo. E Matias Pardini tra gli Elite di kg 63,500 nella giornata conclusiva del torneo si aggiudicava la finalissima nel proprio girone. Sempre negli Elite kg 63,500 Steven Barbieri e Stefano Cipolla non sono riusciti a superare le fasi eliminatorie mentre Luis Leskaj Elite (kg 67) si vedeva escluso dal torneo a seguito di un giudizio arbitrale assai discutibile. Tecnici e dirigenti della società massarosese esprimono la loro "soddisfazione per queste ulteriori affermazioni ottenute in un contesto di alto livello come quello del torneo Nepi/Etruria".