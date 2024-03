Pugilato. Biancoverdi scatenati sul ring di Lucca. Titolo regionale per Turano e Tekeng

La Boxe Siena Mens Sana conquista due volte il titolo regionale. Duccio Turano e Dante Tekeng fanno ritorno dai Campionati Regionali di Lucca con due medaglie d’oro e un grande risultato che permette loro di staccare il pass per accedere alle qualifiche dei Campionati Italiani. A inseguire il titolo italiano, oltre ai due biancoverdi, anche Valerio Poli e Artion Qepi, che hanno evitato la fase regionale per mancanza di avversari in categoria e Alessandro Bramerini, campione plurimedagliato selezionato direttamente dalla Commissione Tecnica Nazionale. Un grande risultato per la Boxe Siena Mens Sana che si conferma un’eccellenza e un team formidabile, tanto da presentare cinque atleti ai prossimi Campionati Italiani. "Sono soddisfatto – commenta il Maestro David Borgogni – dei risultati che abbiamo raggiunto ma la strada è ancora lunga. Il lavoro che stiamo facendo in palestra insieme ai tecnici Stefano Bramerini, Philippe Tekeng e gli aspiranti tecnici Antonio Marro e Giuseppe Spina, che mi coadiuvano in palestra e che ringrazio, sta cominciando a dare i suoi frutti, ma i ragazzi sanno che solo con costanza, impegno e determinazione si potranno raggiungere traguardi importanti".