Pugilato. Bicchi è tornato. Successo ai punti contro Turkadze

E’ tornato a vincere, il pugile senese Simone Bicchi. Dopo l’inciampo dello scorso settembre, in cui ha visto sfumare il titolo italiano dei super medi, ‘SuperSimo’, non appena risalito sul ring, ha superato ai punti, sulla distanza di otto round, il georgiano Merab Turkadze. "Tornati" ha commentato dopo la vittoria Bicchi, tra i protagonisti della serata di grande boxe andata in scena a Zagarolo, nel palazzetto di Valle Martella, per l’occasione pieno di tifosi e appassionati, e organizzata dal team Magnesi, di cui ‘SuperSimo’ fa parte, e dalla A&B di Alessandra Branco. Un team vincente: nel match clou Simona Salvatori ha conquistato il titolo di campionessa internazionale Ibf Gallo, battendo l’ucraina Svetlana Vasylevska. Per il pugile senese, trasferitosi a Civitavecchia, una vittoria importantissima, quella appena conquistata, trampolino di lancio per arrivare al titolo italiano da tanto inseguito.