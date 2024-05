Pugilato. Debutto vincente di Ghilarducci in maglia azzurra. Il 18enne viareggino ha sconfitto il pari età svizzero

Debutto vincente per il viareggino Marvin Ghilarducci (nella foto), con la Nazionale azzurra di pugilato. Il 18enne, attuale campione d’Italia e per questo sotto la lente d’ingrandimento del Centro Federale di Assisi, ha vinto il proprio Dual Match contro il pari età svizzero, il talentuoso Jordan, al prestigioso ‘Gorizia il Palazzetto di Fogliano Redipuglia. Forte di uma classe cristallina, di una forte determinazione, oltre che di una ottima forma fisica, Ghilarducci si è aggiudicato tutte le riprese fornendo ulteriori buone impressioni a tutto lo staff azzurro. Grande la soddisfazione da parte della Società Livorno Boxe Salvemini e del Team Ghilarducci. "Adesso - commenta Massimiliano Ghilarducci, tecnico nonché padre di Marvin - ci prepareremo al meglio per affrontare i Campionati Italiani Under 22, che si svolgeranno a fine maggio a Mondovì".

Sergio Iacopetti