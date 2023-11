Pugilato. Ghilarducci è campione italiano. Un titolo nel destino del giovane

Il titolo italiano era nel suo destino, e adesso che l’ha conquistato sarà veramente difficile scucirglielo di dosso. Il 17enne viareggino Marvin Ghilarducci, ai Campionati Italiani di Copertino, ha fatto suo il titolo di miglior pugile italiano nella categoria Youth 86 chilogrammi. Il titolo - dicevamo - nel suo destino perché Marvin, che gareggia per la Livorno Boxe Salvemini, anche se le doppie sedute di allenamento quotidiane le tiene alla palestra gestita dai Titani, all’interno dello stadio Ferracci di Torre del Lago, è figlio e nipote d’arte. Suo padre e allenatore Massimiliano è stato un buon dilettante, a cavallo degli anni 80-90, mentre il nonno Renato è stato professionista negli anni 60. Per il titolo italiano, al meglio delle tre riprese, sono stati sconfitti ai punti nell’ordine: Frolio ai quarti di finale, il pluricampione italiano Morina in semifinale e il vice campione europeo Pisano in finale. Insomma ‘scalpi’ importanti che danno l’idea del valore di questo giovane, chiamato Marvin in onore del grande Marvin Hagler. “Marvin - racconta entusiasta coach Massimiliano - ha iniziato ad appena 5 anni si allena con costanza e non sente fatica alcuna, tanta è la passione che ci mette. Questo titolo è un premio alla sua perseveranza, ma adesso arriva il bello. Essere convocato in Nazionale e diventare professionista sono i prossimi obiettivi". Sergio Iacopetti