Pugilato. Matilda, è un gancio d’argento

Matilda Gibini dell’Edera Boxing Gym di Ravenna è vice campionessa italiana. La pugile ravennate, impegnata nella categoria 75 kg, con soli 3 match alle spalle, si è aggiudicata la medaglia d’argento agli assoluti tenutisi a Chianciano Terme. Vinta ai punti la semifinale, Matilda Gibini si è poi trovata a combattere per il titolo assoluto contro la laziale Melissa Gemini, avversaria dotata di un bagaglio di esperienza con più di 50 incontri alle spalle. La pugile ravennate ha tenuto il centro del ring durante tutti e 3 i round, dimostrando coraggio e personalità, ma la differenza di maturità all’interno delle corde si è fatta sentire, e così il verdetto è arrivato ai punti. L’Edera Boxing Gym di Ravenna è poi stata protagonista anche nella successiva riunione di Guastalla, dove, a salire sul ring, sono stati Giacomo Gualdi e Riccardo Vaccarella contro i pugili di casa Khadim e Alessandro. Gualdi ha mostrato di avere grande fiato e ottimo ritmo, aggiudicandosi il 31° match della propria carriera. Vaccarella invece, con il suo quarto match nella categoria 75 kg, ha messo in difficoltà l’avversario, portando colpi duri, decisivi per il verdetto.