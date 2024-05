Pugilato. Pugilistica Pratese, 12 incontri. La riunione al Gramsci Keynes

La Pugilistica Pratese sostiene la campagna a favore delle donazioni di sangue. Oggi dalle 16, si svolgerà al Gramsci Keynes di via Reggiana una riunione di boxe con incontri dilettanti particolari. La ‘nobile arte’ verrà affiancata dall’Avis per incentivare tutti ad andare a donare sangue. La Pugilistica Pratese ha subito aderito ed ha organizzato insieme agli incontri uno spazio per l’associazione che sostiene questo importante gesto. "Vogliamo che i nostri atleti siano partecipi e che vadano a donare sangue perché solo in questa maniera si possono salvare vite o dare una chance a certe persone in difficoltà - spiega il maestro della Pugilistica, Fausto Talia -. Nella riunione avremo 12 incontri". Sul ring saliranno Margherita Galardi, Giuseppe Di Benedetto, Michele Bogos, Edoardo Furiani, Bruno Laucci, Filippo Balletta, Giulio Pirrone, Omar Boulares, Duccio Oderio, Tommaso Nesti, Matteo Biliotti e il vincitore del Trofeo Nepi-Etruria, Fabio Skuqi.

L.M.