Pugilato. Quattro biancoverdi inseguono la gloria a Chianciano Terme

I migliori pugili d’Italia sono pronti a salire sul ring di Chianciano Terme per prendere parte alle qualificazioni dei Campionati Italiani Schoolboy e Junior, che hanno preso il via ieri. L’evento, oltre essere un appuntamento prestigioso determinerà l’accesso ai prossimi Campionati Italiani che si terranno invece da domenica 21 a mercoledì 24 aprile. Ai nastri di partenza per la Boxe Siena Mens Sana, unica società della provincia di Siena con atleti partecipanti all’evento di questo fine settimana ben quattro pugili delle due categorie. Nella categoria Schoolboy Valerio Poli e Artion Qepi si troveranno per la prima volta a misurarsi in un torneo nazionale che, in ogni caso, servirà per acquisire la necessaria esperienza per gli impegni futuri dei due giovani atleti. Nella categoria Junior, invece, i due campioni regionali Dante Tekeng e Duccio Turano si giocheranno nella tre giorni di match di Chianciano Terme tutte le carte per raggiungere l’obiettivo di partecipare alla fase finale dei Campionati, alla quale ha già avuto accesso Alessandro Bramerini selezionato direttamente dalla Commissione Tecnica Nazionale. "La partecipazione di quattro atleti della Boxe Siena Mens Sana - commenta il Maestro David Borgogni – dimostra il grande lavoro che tutto lo staff sta portando avanti anche in ambito giovanile. In palestra abbiamo tantissimi ragazzini e i risultati stanno iniziando ad arrivare". Il punto di partenza è quindi già piuttosto buono secondo Borgogni. "Avere diversi atleti, oltre a Bramerini già qualificato, ai Campionati di qualificazione è un bel risultato, vada come vada mi ritengo soddisfatto".