Pugilato. Risultati molto positivi per la Boxing academy

La stagione della nuova Boxing academy di Luca Pucci e Luca Crucianelli procede a gonfie vele: sono state ottenute tre vittorie in meno di un mese. L’ultima con il pugile Ernis Abazi, giovane promessa che domenica ha vinto ad Ancona. Oltre ad Abazi, si sono distinti Leone Messi, Leonardo Ciccalè e Tommaso Marini. Inoltre Fabrizio Giorgini e Ciccalè hanno affrontato in Svizzera una squadra del Canton Ticino insieme con i compagni di squadra della Boxing Academy di Loreto e con una selezione di pugili marchigiani, portando a casa 7 vittorie e 3 sconfitte.

Tommaso Marini ha combattuto a Firenze vincendo un bel match contro un pugile di casa. Procede dunque a ritmo incessante l’attività della boxe dei due tecnici federali Pucci e Crucianelli, che preparano e seguono pugili agonisti da diversi anni e che con la nuova palestra Boxing Academy di Macerata hanno voluto creare nel capoluogo una realtà pugilistica professionale dalla forte connotazione agonistica: "Facendo tanti match gli atleti crescono molto sul piano pugilistico – riferiscono i due tecnici –, attualmente abbiamo cinque pugili che combattono con cadenza quasi settimanale e altri quattro pronti per i prossimi appuntamenti". In palestra vengono seguiti anche gli atleti amatori che vogliono imparare il pugilato senza fare combattimenti: l’attività è divisa in corsi distinti per pugili agonisti e per atleti amatori. Tra questi ultimi ci sono anche ragazzi e ragazze che partecipano alle gare di gym boxe, un settore amatoriale del pugilato che prevede gare di boxe a contatto limitato, permettendo ai ragazzi di approcciarsi al pugilato in totale sicurezza. Nella regione le attività di questo settore sono dirette e coordinate proprio da Luca Pucci. I prossimi mesi saranno ancora più densi di appuntamenti per la squadra di pugili maceratesi.