Pugilato Spazio anche alle sfide dei giovani. Weekend a tutta boxe con il ’Città di Carrara’ e i classici Memorial

Sarà un fine settimana tutto dedicato alla boxe, quello che la Pugilistica Carrarese ’Enrico Bertola’ ha organizzato per sabato 1 e domenica 2 giugno alla Dogali (porte girevoli). I primi a salire in pedana e sul ring (sabato, inizio ore 9.30) saranno i giovanissimi atleti per il sesto Criterium regionale valido le qualificazioni alle fasi finali nazionali in programma a Lido di Fermo, nelle Marche. Nel pomeriggio (ore 17) prende invece il via il 19° torneo ’Città di Carrara’. Domenica mattina (inizio ore 9.30) sarà la volta della settima prova di qualificazione per i campionati italiani di gym boxe, mentre nel pomeriggio (ore 17) seconda giornata del torneo ’Città di Carrara’ che comprende i tradizionali Memorial che la società di via Cattaneo dedica a dirigenti, atleti e arbitri che hanno operato in favore della ’noble art’: il quarto Memorial Enrico Ferri, il nono ’Francesco Franchini’, il nono ’Piero Cerù’, il nono ’Maurizio Forni’, ai quali si aggiunge anche il primo memorial dedicato a Pino Ghirlanda, l’ex presidente della Federazione regionale, recentemente scomparso.

ma.mu.