Putinati ancora tricolore. Ghetti: "Un anno bellissimo"

L’Estense Putinati sale nuovamente sul tetto d’Italia. Dopo il titolo tricolore conquistato sei mesi fa, la squadra Open guidata da Livia Ghetti si è aggiudicata il prestigioso campionato nazionale d’Insieme di ginnastica ritmica ad Ancona precedendo Udinese e Armonia d’Abruzzo. Peraltro con un punteggio eccezionale, frutto della determinazione e del talento di Sara Capra, Martina Cesari, Nathalie Cottafava, Giorgia Gargantini, Silvia Pecchenini e Maddalena Vitali. "È stata la ciliegina sulla torta di un 2023 da incorniciare – esulta l’allenatrice Livia Ghetti –, considerando che avevamo già ottenuto la promozione in serie A1 e il titolo italiano di squadra, e ora ci riconfermiamo campionesse col titolo nazionale d’Insieme. Senza dimenticare poi la convocazione di tre nostre atlete in azzurro. Il titolo di Ancona? In qualche modo me l’aspettavo, anche se confermarsi è sempre più difficile di vincere la prima volta. Ero fiduciosa perché l’esercizio era quasi perfetto, però c’era il timore della reazione di chi deve difendere un titolo. Inoltre, c’erano alcune squadre avversarie fortissime, soprattutto Udinese e Fabriano. Il concorso generale di sabato è andato piuttosto bene, ma in attesa della finale non è stato facile tenere tranquille le ragazze. C’era un po’ di nervosismo, ma le ho rassicurate. E abbiamo addirittura migliorato il punteggio confermando alla grande il primo posto tra gli applausi di tutto il palasport".

Stefano Manfredini