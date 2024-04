Qualche rischio per l’Emil Banca di Brolis. San Benedetto è una trasferta insidiosa

Vincere e convincere per consolidare il terzo posto e provare, magari, ad accorciare le distanze sul Colorno secondo. Con l’obiettivo nel mirino di agguantare i ducali e la seconda posizione alle spalle dell’imprendibile Romagna, il Bologna Rugby Club targato Emil Banca si appresta a scendere in campo per gli ultimi appuntamento della stagione.

Alle 15,30, la formazione di Francesco Brolis è attesa dalla trasferta di San Benedetto. Federico Soavi e compagni dovranno così porre massima attenzione al confronto in casa dei marchigiani a cui chiedono vittoria bonus addizionale per continua a sperare appunto nel secondo posto e a quel punto nel possibile-molto probabile ripescaggio in serie A. La formazione: Quadri estremo, Teresi, Soavi, Marzocchi e Giacalone i trequarti, Pancaldi e Esteki coppia mediana, Balsemin, Schiavone e Busato in terza linea, Cesari, Visentin in seconda, Fiume, Anteghini e Vilasi a comporre la pima linea. A disposizione in panchina: Bonini, Fattori, Gambacorta, Priola, Bernabò, Zambrella, Tarantino.

Sfida casalinga in contemporanea per il Pieve che allo Sgorbati ospita il Gubbio. Quinta forza del campionato, la formazione di Renzo Balboni ha l’occasione di incamerare altri punti e rende ancor più salda la propria posizione di classifica. A livello di formazione Balboni e Taddia continuano a ruotare gli elementi del proprio organico cercando di dare il giusto spazio a tutti i giocatori che compongono la rosa della prima squadra. La formazione: Tassinari estremo, Marchesini, Marzocchi, Aleotti e Ciffolillo trequarti, Govoni e Accorsi coppia mediana, Cocchiarella, Mandrioli e Taddia in terza linea, Lombardi e Preda in seconda, Lindelli, Pritoni e Cassani in prima. A disposizione: Pondrelli, Guerzoni, Gambacorta, Giannasi, Rosso, Poletti, Minarelli.

Le altre gare: Romagna-Highlanders Formigine, Cus Siena-Modena, Jesi-Firenze, Lions Amaranto-Colorno.

La classifica: Romagna 85; Colorno 72; Emil Banca Bologna 70; Modena 69; Pieve 50; Unione San Benedetto 46; Cus Siena 40; Jesi 34; Lions Amaranto 33; Gubbio 28; Firenze 15; Highlanders Formigine 12.

Filippo Mazzoni