Quando il tennis è per tutti. Wheelchair Trophy a Massa

Il Tennis Wheelchair Trophy FITP Kinder Joy of Moving ha fatto tappa a Massa Lombarda nel week end, dove si è tenuta la prima delle quattro prove ‘special’ del circuito giovanile nazionale per il tennis in carrozzina, che affianca da sei anni quella che è ormai la più grande manifestazione tennistica di promozione, il "Tennis Trophy FITP", progetto nato in Italia nel 2006 da un’idea dell’ex tennista Rita Grande.

I principali protagonisti sono stati Jacopo Benedetti, classe 2007 di Verona e la romana Maria Grazia Colella, ai quali si sono aggiunti Michele Tassinari e Francesco Cericola, due atleti in carrozzina del Circolo Tennis Massa Lombarda.

Inoltre nella prima giornata, che prevedeva anche un Open Day Promo Kinder per tutti i ragazzi in carrozzina desiderosi di provare a cimentarsi con la racchetta in mano, era presente anche Alice Zapolla, fiduciaria wheelchair per Veneto e Friuli Venezia Giulia, ad affiancare Matteo Versari, componente dello staff tecnico del Circolo Tennis Massa Lombarda e fiduciario regionale wheelchair.

"Per noi è sempre un piacere e un motivo di orgoglio ospitare questo prestigioso circuito nazionale – commenta Giorgio Errani, presidente del Circolo Tennis Massa Lombarda – così da proseguire con convinzione l’attività anche sul fronte del wheelchair, grazie al fattivo impegno del maestro Matteo Versari". Iniziative come quella ospitata dal Circolo Tennis Massa Lombarda fanno capire l’importanza dell’attività sportiva e la sua inclusività.