Quarti di finale ancora tabù per Casalgrande

ERICE

30

CASALGRANDE PADANA

23

ERICE: Masson, Bernabei, Tarbuch 4, Losio 4, Basolu 1, Cozzi, Pugliara 3, Manojlovic R. 4, Farisè 1, Benincasa, Iacovello, Nkou 5, Storozhuk 6, Ekoh 2, Ramazzotti. All. Manojlovic.

CASALGRANDE PADANA: Ferrari, Franco 3, Iyamu 9, Furlanetto 5, Bordon 1, Apostol, Artoni S. 1, Rondoni C., Bonacini, Rossi 1, Orlandi 1, Baroni, Giovannini, Marquez Jabique 2, Mattioli, Lusetti. All. Agazzani.

Arbitri: Dionisi e Maccarone.

Note: primo tempo 16-8. Sette metri: Erice 4/5, Casalgrande 4/ 4. Minuti di esclusione: Erice 5, Casalgrande 3. Espulsa al 29’ st Tarbuch (E) per triplice esclusione.

I quarti di finale di Coppa Italia si confermano ancora una volta tabù per la Casalgrande Padana, sconfitta a Riccione dalle campionesse in carica di Erice. Dopo un avvio equilibrato, Ferrari (foto) e compagne sono sotto di 3 lunghezze a 10’ dalla fine del primo tempo, prima che le siciliane alzino i giri del motore e tocchino il 16-8 a metà gara; nella ripresa le avversarie hanno la possibilità di gestire il punteggio e, nonostante i tentativi di rimonta orchestrati in particolare da Iyamu, la contesa non si riapre mai. "Nonostante il ko a - dice il tecnico Agazzani - abbiamo fornito una prova incoraggiante, al cospetto di una fuoriserie. Rispetto a un anno fa, quando sempre con Erice avevamo fornito una prova sottotono, le ragazze sono scese in campo senza timori e l’equilibrio del primo quarto d’ora la dice lunga sul nostro atteggiamento".