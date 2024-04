Querzoli, niente riscatto. A secco anche nel derby

Querzoli horror show a San Mauro Pascoli. Forlì esce a mani vuote e con le ossa rotte dal faccia a faccia con la Sab Group Rubicone, vittoriosa in un’oretta di gioco con un perentorio 3-0 (25-19, 25-16, 25-15). Che non ammette repliche. Per il sestetto di coach Gabriel Kunda, sempre più nei pasticci, è il terzo ko consecutivo di una stagione da incubo, appena mitigato dalle contemporanee battute d’arresto di quasi tutte le altre pericolanti. Mariella e soci sono inefficaci al servizio (2 ace contro 9) e loffi in attacco (33% a 48%), malgrado il rientro di Bonatesta (dignitoso); mentre soccombono di corto muso in ricezione (57% di positive a 60%) e a muro (7 punti contro 8).

Avvio al fulmicotone della Sab: 5-1. Ricci Maccarini è on fire: sale in cattedra, spara a tutto braccio e fa scorpacciate di punti (9-5, poi 10-6). I padroni di casa scappano con un primo tempo da altezze siderali di Procelli (16-11), poi D’Orlando sbatte sul muro del pianto cesenate (22-17) e la Sab inchioda il 25-19.

Secondo set in copia carbone. Ricci Maccarini bombarda dai 9 metri nella zona di conflitto e separa le acque, Ale Nori alza un muraglione e fa 8-3. Forlì va in bambola, tradita dall’evanescenza degli attaccanti di palla alta (16-7); Procelli fa rima con sfracelli e la Sab vola (18-9). Una battuta flop di Del Grosso è il preludio al 25-16 griffato da una diagonale d’indicibile bellezza disegnata da ‘Maverick’ Bellomo.

Il terzo atto inizia con un break devastante (7-0) per la Sab. La Querzoli è inerme e rassegnata. E il divario si fa impietoso: 15-7, poi 22-14. Così Nick Kunda spadella e stacca la spina ai forlivesi: 25-15.

Querzoli: Mariella 2, N. Kunda 2, Rondoni ne, Casamenti, Pirini 7, Fabbri, Bonatesta 13, Berti (L1), Del Grosso, Pusceddu (L2), Soglia 5, D’Orlando 7. All.: G. Kunda.

m. lo.