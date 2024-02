Querzoli, vittoria da brividi. Annullati 4 match point

Pazza Querzoli: scappa e si fa riprendere, poi annulla quattro match-point e castiga Loreto col brivido: 3-2 (25-18, 25-23, 25-27, 17-25, 18-16). Forlì sale a quota 13 punti, in nutrita compagnia; dietro ci sono San Marino (-1) e San Severino (-3). Mariella e soci sono fiacchi in battuta (4 ace a fronte di 13 errori, contro i 10 punti della Nova Volley), ma padroni assoluti sotto rete (15 block, di cui 7 di Soglia e 5 di Pirini, contro 5), ricevono meglio (42% di perfette a 29%) e impattano in attacco (40%, nonostante i 48 punti del ticket Torregiani-Alessandrini).

Primo set in totale controllo della Querzoli: 8-6, poi 16-10 e 21-15. Loreto non riesce a opporre resistenza e alza bandiera bianca: 25-18. Nel secondo parziale è l’equilibrio a farla da padrone: squadre a braccetto fino a 21, quando una palla appoggiata di Pirini e un monster block di D’Orlando spianano la strada a Forlì, che s’impone con un attacco insaccato di Bonatesta.

Al cambio campo, però, inizia un’altra partita. La Querzoli si siede e la Nova Volley strappa: 2-5, poi 5-9. Forlì arranca, Soglia protesta e rimedia un cartellino giallo, poi si fa perdonare e intercetta un razzo. Il ‘polpo’ Pirini fa il suo: piazza un primo tempo bestiale e mette pressione ai marchigiani (12-13). Il goccia a goccia dura fino in fondo: la sfanga Loreto di corto muso (25-27). Galvanizzati, gli ospiti cannibalizzano il quarto atto, sfruttando il calo drastico di Forlì. Torregiani devasta il pavimento (5-11 e 16-23), la Querzoli si accartoccia e batte in ritirata. Nick Kunda si squaglia dinanzi al muro marchigiano e una parallela di Torregiani rinvia tutto al tie-break. Qui Forlì scappa (9-6); Loreto la ribalta e allunga (10-13). Ma quando tutto sembra perduto, la Querzoli annulla quattro match-point ed esulta: 18-16.

Querzoli: Mariella 5, N. Kunda 11, Rondoni ne, Casamenti ne, Pirini 17, Fabbri, Balducci ne, Bonatesta 19, Berti (L1), Del Grosso, Pusceddu (L2), Soglia 13, Lega 1, D’Orlando 8. All. G. Kunda.

Marco Lombardi