Quinto, Giuliano e le bocce. Storie di vita e di campioni

Giornata emozionante per il mondo della Boccia alla Lunga per il 1° Memorial Quinto Carloni e Giuliano Marchionni, detto "Barcio": due persone che hanno fatto la storia della Boccia alla Lunga di Saltara. Al torneo hanno partecipato 21 squadre con più di 200 atleti in gara suddivisi tra le categorie A, B, C. Per la categoria A la squadra Autotrasporti Farris ha conquistato la vittoria onorando il ricordo dei suoi due grandi campioni. Per la categoria B ha vinto la Sammartinese Forum Caffè mentre per la categoria C si aggiudica il primo posto la squadra di Terre Roveresche.

Quinto e Giuliano, amici dall’infanzia, iniziarono a praticare questo sport nel 1973 quando, durante una delle tante domeniche dell’austerity, (strada che da Saltara porta a Cartoceto) iniziarono, insieme ad un gruppo di amici, a lanciare bocce di pasta sulla strada con l’obiettivo di arrivare il più lontano possibile. Ben presto il gioco si diffuse in tanti comuni vicini ed ebbero luogo le prime sfide che portarono alla nascita di un vero e proprio campionato regionale nel 1974. Allo sport di squadra, si aggiunse poi la specialità del singolo e successivamente quella della coppia, per cui ancora oggi si organizzano annualmente i Campionati italiani, essendosi la Boccia alla Lunga diffusa anche in altre regioni del centro Italia come l’Umbria e l’Emilia-Romagna. Quinto e Giuliano hanno continuato a portare avanti questa passione con grandi successi individuali e di squadra. Giuliano si è laureato campione italiano a singolo nel giugno del 1989, Quinto nel 1990 a Orvieto ha vinto un’importante torneo interregionale a singolo e la suqdra è stata tricolore nel 1995. Quinto invece ha sempre giocato in una squadra saltarese da lui fondata, prima Saltara poi Autotrasporti Baldelli e infine Autotrasporti Farris, trasmettendo la sua passione al figlio Daniele e al nipote Samuele. Giuliano è morto nel 2020, Quinto nel 2022. Le squadre di Saltara, Autotrasporti Farris e U.S.B Saltara, hanno voluto ricordarli con un torneo che è stato un grande successo.

Flavia Magi