Raduni collegiali, oltre 200 atleti in vasca

Il Palazzetto del Nuoto di Arezzo ha ospitato duecento tra nuotatori e nuotatrici in vasca in un doppio raduno collegiale. Le festività natalizie sono state arricchite da due giornate di allenamento alla presenza di cinque società provenienti dalla Toscana, ma anche dal Lazio e dall’Umbria che, condividendo le corsie dell’impianto cittadino, hanno vissuto un’occasione di formazione dove il confronto e lo scambio di esperienze sono stati gli strumenti per perseguire un miglioramento tecnico e didattico in vista della stagione 2025.

I raduni, organizzati dalla Chimera Nuoto, hanno anche permesso di consolidare i rapporti tra i tecnici delle realtà coinvolte per condividere diverse metodologie di insegnamento. I primi a scendere in vasca sono stati gli atleti del settore pre-agonistico Propaganda in un lavoro orientato soprattutto alla costruzione dello stile della rana e alla respirazione nello stile libero.

Il raduno ha permesso di unire sport e turismo, con un momento di pausa tra le due sessioni in piscina in cui nuotatori e tecnici hanno visitato il centro storico cittadino ed hanno potuto ammirare le attrazioni della "Città del Natale". L’allenamento rivolto al vero e proprio settore agonistico ha invece fatto affidamento anche sulla presenza della Ternana Nuoto.

"Questi raduni sono ormai una consuetudine - commenta Marco Magara, direttore sportivo della Chimera Nuoto - con il Palazzetto che diventa un centro di formazione e di confronto per la crescita, il miglioramento e la condivisione di nuove metodologie d’insegnamento".