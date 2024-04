Rally dell’Adriatico. Aperte le iscrizioni per la gara di Cingoli

Domani si apriranno le iscrizioni, che chiuderanno l’8 maggio, per la 31ª edizione del Rally Adriatico in programma a Cingoli il 17 e il 18 maggio, con preliminari nei due giorni precedenti. Valida come terza prova del campionato italiano Rally Terra, la competizione è organizzata da Prs Group col sostegno del Comune. Il percorso, previsto nel territorio di Cingoli, è lungo 300 chilometri, di cui 75 riservati ai tratti delle fasi cronometrate. Tra le novità, la formula pre-gara per le auto Rally"/R5: gli equipaggi effettueranno una prova di qualifica che determinerà l’ordine delle prime dieci posizioni di partenza, ciascuna scelta da un pilota in base all’esito della rispettiva prestazione. È annunciata la partecipazione di diversi concorrenti stranieri, tra cui il russo Nikolaj Gryazin, pilota di punta della Skoda: considerando le caratteristiche del tracciato cingolano, dai rallymen è ritenuto idoneo per acquisire una specifica esperienza sul particolare tipo di sterrato.

Gianfilippo Centanni