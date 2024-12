Rally di fine stagione. Semeraro-Pirotta, giù il piede al Ciocchetto

Se la gara mettesse in palio anche un premio per la fedeltà, gli spetterebbe di diritto. Perché Paolo Semeraro, all’ex Rally del Ciocchetto, ora Ciocchetto Event, ha preso parte 31 volte su 33 edizioni. Per il pilota monzese, in pratica, la partecipazione alla prova che si svolge in Garfagnana, è un obbligo da assolvere al termine di ogni annata automobilistica. L’edizione 2024 si svolge oggi e domani. Semeraro, reduce dal Maroc Challenge (1.500 chilometri in sei tappe), in Toscana è atteso da un tracciato più abbordabile: qui i chilometri da lasciarsi alle spalle sono 76. Una fatica che verrà affrontata da un equipaggio integralmente brianzolo: il pilota monzese avrà come navigatore il villasantese Gianluca Pirotta, artigiano con la passione dei motori. I due hanno già fatto coppia in diversi rally.

Questa volta si affideranno a una Suzuki Swift Hybrid 1400. La vettura sarà assistita dalla scuderia Tiesse di Asti. Semeraro, una quindicina di anni fa, conquistò il nono posto assoluto con una Subaru Wrx Impreza. Un piazzamento inevitabilmente fuori portata per la piccola e ben più docile Swift. "Per me – commenta Semeraro – questa è sempre stata la classica sfida che chiude la stagione. Non partiamo per centrare un particolare obiettivo di classifica, partiamo per divertirci". "Rispetto al ben più lungo Maroc Challenge – aggiunge ironicamente –, qui non c’è nemmeno il tempo di scaldarsi. Tutti, comunque, dicono di non puntare alla classifica. Ma poi nessuno riesce a tenere su il piede".