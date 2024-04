Rally. Pucci Grossi corre in Toscana

È in pieno corso di svolgimento il Rally della Val d’Orcia, con Angelo Pucci Grossi che cerca di ritagliarsi un ruolo da protagonista. Il 25enne pilota riminese, portacolori della Scuderia Malatesta, è al secondo appuntamento della rassegna tricolore e ha a disposizione una Skoda Fabia Rally 2 Evo che condividerà col copilota Francesco Cardinali. Sugli sterrati della provincia di Siena arriva dunque un’occasione di riscatto rispetto all’apertura nel Rally di Foligno, finito abbastanza presto per il contatto con un ceppo d’albero. Nel primo pomeriggio di ieri l’apertura, poi lo svolgimento di due passaggi sulla prova speciale San Casciano dei Bagni. Oggi di scena la Radicofani Francigena, la Sarteano Castiglioncello del Trinoro e la Radicofani la Rocca, ripetute fino al raggiungimento dei 75 km cronometrati. Alle 9.16 la partenza della Francigena, mentre la conclusione è prevista per metà pomeriggio, con le premiazioni dopo le 17.