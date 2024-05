Il rally di Reggello scalda i motori, aperte le iscrizioni

Reggello (Firenze), 25 maggio 2024 – È nel pieno del periodo di iscrizioni, il 16esimo Rally di Reggello-Figline e Incisa Valdarno, previsto per il 15 e 16 giugno, quarto atto della Coppa Rally di Zona 7 oltre che gara valida per il Trofeo Rally di terza Zona per le vetture storiche, con la celebre “Coppa Città dell’Olio”. Reggello Motor Sport, che conta come consuetudine sulla preziosa collaborazione dell’Aci Firenze, ha fissato, da regolamento, la chiusura del periodo di accoglienza adesioni a mercoledì 5 giugno - il 10 scadranno i termini per le “storiche” -, per la gara valida anche per Trofeo Rally Toscano, per il Trofeo Automobile Club Lucca, per l’R-Italian Trophy e per il Michelin Trofeo Italia. La classifica assoluta in mano a Tosi. Dopo tre appuntamenti andati in archivio, la classifica della zona 7 è ancora saldamente al comando del reggiano Gianluca Tosi, Skoda Fabia, davanti al lucchese Luca Panzani (idem). I due si sono divisi le prime due vittorie, quest’ultimo al Ciocco e l’altro al Trofeo Maremma, mentre la terza tappa al Rally “Abeti” è stata appannaggio di un altro reggiano, Antonio Rusce (Skoda). Un grande balzo avanti in classifica l’ha compiuto, con la Skoda pure lui, il lucchese Filippo Puccetti, quarto assoluto sulla Montagna Pistoiese. Sono tutti attesi a Reggello, da capire chi potrà esservi tentando di acquisire punti pesanti. Si aspetta anche il pluridecorato alla gara (sei vittorie), il pisano Carlo Alberto Senigagliesi, già vincitore quest’anno al primo rally in regione, il “Tuscany” in terra di Siena a febbraio mentre tra i fiorentini, di certo non vorrà mancare il gentleman Marco Cavalieri. Grande attesa anche per il Trofeo Rally Toscano, la serie promossa dalla Delegazione Regionale Acisport riservata ai soli conduttori toscani. A primeggiare tuttora nella classifica assoluta sono i due equipaggi che hanno conquistato punti pesanti al Rally del Ciocco, unica gara del Trofeo a coefficiente 1,5, con al vertice Luca Panzani navigato da Francesco Pinelli su Skoda Fabia R5 affiancato a pari merito dall’equipaggio Campione Toscano 2023 formato da Enzo Oliani e Mirko Piazzini su Fiat 600 A0. Al terzo gradino della classifica assoluta troviamo il giovane lucchese Filippo Tonarelli su Renault Clio Rally5 che, grazie ai punti raccolti al Ciocco ed agli Abeti, primeggia inoltre nel Gruppo 4 e domina la classifica Under 25. Percorso confermato come nel 2023. Quella di quest’anno del “Reggello” sarà un’edizione che guarda alla tradizione, andando a riproporre il percorso dell’anno passato e con la novità che la prova speciale di Figline sarà in versione lunga, come era previsto all’origine del 2023, poi rivista a causa di una frana adesso ripristinata. Reggello Motor Sport, con ha dunque ascoltato le impressioni dei concorrenti che parteciparono l’anno scorso e ha quindi rimesso in campo lo stesso format su due giorni, con la novità di partire alle 17,31 e con il ritorno del riordinamento di metà gara della domenica a Figline Valdarno in Piazza Marsilio Ficino, facendosi abbracciare dalla “Festa delle Contrade”. Due giorni di sfide. Il percorso di gara, tutto nella provincia di Firenze, interessa i territori comunali di Figline-Incisa Valdarno e Reggello ed il programma prevede la sfida in due giorni. Motori accesi dalla mattina di sabato 15 giugno, con lo Shakedown, il test con le vetture da gara, previsto sulla parte iniziale della prova “Leccio” dalle ore 11 alle 15. Seguirà la partenza, alle 17,31 dalla classica ed esclusiva location di Cascia di Reggello, con lo sfondo della Pieve Romanica. I concorrenti inizieranno subito i duelli con una Prova Speciale, la “Leccio” (14,010 Km), quella che fu la grande novità del 2023, per poi entrare nel riordinamento notturno e proseguire con le altre cinque prove in programma per domenica 16. Sono in programma le prove di “Figline” (Km 7,470) per tre volte e “Saltino” (Km 14,670) per due volte. La bandiera a scacchi sventolerà domenica 16 giugno a partire dalle ore 17,15. La lunghezza totale del percorso sarà di 247.340 chilometri, quella delle sei prove speciali di 65.760. L’edizione 2023 fu sotto il segno dei driver pisani. La gara “moderna” venne vinta da Senigagliesi-Lupi, sesta volta per loro (recordmen della gara), davanti agli aretini Cresci-Ciabatti e terzi Tucci-Farnocchia, tutti con una Skoda Fabia R5. Tra le vetture storiche il successo andò a Fantei-Guerzoni, su una VolksWagen Golf Gti.