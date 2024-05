Rambaldi in Coppa del Mondo. Si gioca tutto nei recuperi

Rambaldi ai ‘recuperi’ per sperare nella finale. Al via ieri a Lucerna le batterie eliminatorie della seconda prova di Coppa del Mondo, che per l’Italia vedono impegnate in gara nove equipaggi. Nel doppio senior maschile, protagonisti anche il ferrarese Luca Rambaldi e Matteo Sartori, impegnati nella prima batteria di qualificazione, dove il primo equipaggio passa alla finale e gli altri vanno ai recuperi. Sette decimi il primo ritardo rilevato dal duo azzurro, che continua a spingere ma la Spagna sul passo guadagna ancora qualcosa e rafforza la sua prima posizione sugli azzurri a metà gara, con Rambaldi e Sartori che devono guardarsi le spalle anche dagli attacchi della Nuova Zelanda. Nella seconda parte di gara i neozelandesi sopravanzano gli azzurri e lanciano l’attacco agli spagnoli, che cercano di resistere per portarsi a casa la finale senza passare per i recuperi, cosa che riesce loro, persino guadagnando ancora qualcosa in chiusura. L’Italia arriva terza davanti all’Irlanda, per Rambaldi e Sartori ci sono ora i recuperi.

La classifica finale vede prima la Spagna con 6.18.74, seconda la Nuova Zelanda con 6.21.03, terza appunta l’Italia (Luca Rambaldi, Matteo Sartori-Fiamme Gialle) 6.28.71 a chiudere l’Irlanda 6.31.72. Un doppio maschile, quindi, che è arrivato a Lucerna con il chiaro obbiettivo di giocarsi tutto per arrivare alle finali. La barca azzurra cercherà d’inserirsi nella lotta per il podio in un contesto estremamente combattuto, come lo sono tutti a due mesi dai Giochi Olimpici, dove i galloni della favorita li ha ovviamente l’apparentemente imbattibile Olanda.

Con gli azzurri, proveranno a sparigliare il pronostico di World Rowing anche la Spagna, argento europeo in carica, e l’Irlanda, bronzo ai Mondiali 2023. Il primo passo sarà superare la fase dei ‘recuperi’ per accedere poi alla finale.

Mario Tosatti