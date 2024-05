Rambaldi, un argento con ’vista’ su Parigi

Il ferrarese Rambaldi conquista una medaglia d’argento in Svizzera, con ‘vista’ su Parigi. Si è chiusa la seconda prova di Coppa del Mondo, iniziata venerdì scorso sulle note acque del Rotsee di Lucerna, con l’Italia impegnata in gara nove equipaggi complessivi e bilancio più che positivo. La medaglia d’argento la conquistano Luca Rambaldi e Matteo Sartori (Fiamme Gialle) nel doppio Senior maschile, bravi a restare attaccati all’Olanda battistrada che va a vincere l’oro, mentre l’Italia conferma la piazza d’onore davanti alla Spagna. Per i due azzurri, il risultato di ieri rappresenta un’importante iniezione di fiducia per questi ultimi due mesi di allenamento verso i Giochi Olimpici, dopo che agli Europei un mese fa erano rimasti giù dal podio. Grande soddisfazione, quindi, per il ferrarese Luca Rambaldi, che ora punta i prossimi appuntamenti per raggiungere Parigi. Una prova di Coppa del Mondo iniziata venerdì mattina con le batterie eliminatorie. Nel doppio senior maschile, il ferrarese e Matteo Sartori impegnati nelle prime batterie di qualificazione, non conquistano la finale diretta e devono effettuare le gare dei recuperi. Queste si sono tenute sabato. Una gara che ha visto un buon avvio degli azzurri, non manca la pressione in acqua all’equipaggio azzurro, che pur concedendo qualcosa continua a restare in scia alla Francia, ma soprattutto guadagna qualcosa sulla Nuova Zelanda, terza. Attacco di Luca Rambaldi e Matteo Sartori prima dei 1500 metri, e l’Italia si riavvicina non poco alla barca francese sempre in testa, ma con meno vantaggio sui due azzurri, che cambiano letteralmente marcia in chiusura per tentare la vittoria di questo recupero. Il cambio paga e non poco, l’Italia negli ultimi 500 metri afferra la Francia, la supera e nelle ultime palate si può permettere anche di mollare del tutto pur senza perdere la prima posizione, che vale l’accesso in finale.

Mario Tosatti