Rambaldi, Zagatti, Adulti e Sarti: la Sogese brilla ai regionali open di pesistica

Primo turno delle qualificazioni regionali open di pesistica al Crossfit Roveri. La Sogese Community di sollevamento pesi si è presentata per la prima volta con 4 atleti. Tre ragazze nella categoria 55 chili Aretha Rambaldi, Margherita Zagatti, Elena Adulti e Lorenzo Sarti nella 81 chili. Ha realizzato i record personali Margherita Zagatti con un totale di 88 chili (38 nello strappo e 50 nello slancio). Miglior piazzamento il quinto posto per Elena Adulti con 109 chili. Ottimo esordio per Lorenzo Sarti che con 5 prove valide su 6 ha totalizzato 115 chili.