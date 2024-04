Rami, un sogno olimpico: "Un raduno fantastico"

Un sogno chiamato Giochi Olimpici anche se lei è la prima a sapere che la strada, verso la capitale francese, almeno in questo 2024, sarà tutta in salita e piena di ostacoli. Laura Elena Rami, 21 anni, nel frattempo ha risposto alla chiamata della Nazionale di atletica leggera e, allo stadio Paolo Rosi di Roma, ha preso parte al raduno delle staffette azzurre.

Ha riportato il Cus Bologna e l’Alma Mater in Nazionale. Vorrebbe provare a spingersi oltre e a raggiungere Parigi, per riportare l’Unibo ai Giochi. Per ritrovare un’universitaria dell’Alma Mater alle Olimpiadi, bisogna risalire al 2000 e al 2004, quando Ester Balassini, fu chiamata ai Giochi di Sydney prima e Atene poi. Sfiorando pure la terza chiamata per Pechino 2008.

"Sono stata – racconta Laura Elena, che frequenta il terzo anno di Infermieristica – con il top dell’atletica azzurra. Ragazzi che sono stati protagonisti alle Olimpiadi. Far parte della nazionale maggiore è un’emozione incredibile. Per me è la prima volta".

Guarda, osserva, impara e si allena l’atleta che, all’ombra delle Due Torri, è cresciuta con Mirco Tonioli, il tecnico di riferimento. "A maggio ci sarà un’altra trasferta alle Bahamas. Vorrei esserci".

Sono otto i posti per le staffette. Laura Elena fa parte di un gruppo di nove: difficile, ora, capire se farà parte dell’élite o meno.

"Andare alle Bahamas significherebbe prender parte alle gare che mettono in palio i posti per i Giochi di Parigi. Prima ci saranno gli Europei a Roma, ma le Olimpiadi sono un’altra cosa".

Ha finito il tirocinio a Infermieristica, la Rami, a maggio ci saranno anche i primi esami. Per lei non sarà facile. Più semplice spostare in avanti le date. Dovrà capire se potrà difendere i colori dell’Alma Mater ai campionati nazionali universitari in programma nella seconda metà di maggio a Campobasso.

"E’ chiaro che il senso di attaccamento alla maglia, al Cus Bologna e all’Unibo è fortissimo – commenta –. Essere a Campobasso mi piacerebbe. Ma tutto passa in secondo piano con i Giochi. L’obiettivo è quello. Voglio provarci. Portare l’Università di Bologna e il Cus a Parigi sarebbe, per me, il coronamento di un sogno".

Conosce Ester Balassini, Laura Elena, prenderne il testimone sarebbe fantastico. "Ester – racconta Rami – mi ha coinvolto in alcune iniziative per promuovere l’atletica. Abbiamo parlato anche dai Giochi. Arrivarci, per me, sarebbe fantastico".