Rari Nantes, conto alla rovescia

Solitaria al comando del girone nord della serie A/2 la Rari Nantes Florentia maschile di pallanuoto, nella diciottesima giornata di campionato e quando ne mancano cinque alla conclusione della regular season, scenderà in vasca oggi alle 18 alla Piscina Nannini di Bellariva contro l’Arenzano, sesto in classifica a -25 punti dai biancorossi. A disposizione del tecnico Luca Minetti l’intera rosa del settebello gigliato, primo in classifica anche per differenza reti, con 216 gol realizzati e 123 subiti.

Il match verrà trasmesso in diretta YouTube al link youtube.com/@rarinantesflorentia5111. Domani alle 16, sempre a Bellariva, in acqua anche il setterosa alla ricerca dei punti salvezza contro l’ostico Nautilus Civitavecchia reduce da otto risultati utili consecutivi.