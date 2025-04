Rari Nantes Florentia sfida Pallanuoto Trieste per la salvezza diretta in A1

Oggi alle 15 alla piscina Nannini di Bellariva (diretta www.facebook.com/search/top?q=italia7) andrà in scena l’ultima giornata della regular season di A1; la Rari Nantes Florentia affronterà la Pallanuoto Trieste in una sfida nella quale entrambe le squadre avranno un unico obiettivo: vincere. La squadra gigliata - nona in classifica in compagnia di Genova Quinto e a +1 rispetto a Telimar Palermo ma avvantaggiata rispetto a queste due in virtù dei risultati ottenuti negli scontri diretti – per mantenere il piazzamento e guadagnarsi così la salvezza diretta; il Trieste dell’ex Andrea Razzi per confermare il quarto posto (in coabitazione con la De Akker) e prenotare così una miglior posizione nella griglia dei playoff scudetto. In caso di pareggio o di sconfitta la salvezza diretta della Rari, senza passare dalla fase successiva dei playout, sarebbe invece legata ai risultati delle altre due pretendenti Genova e Palermo: l’una impegnata a Roma contro il fanalino di coda Onda Forte, l’altra in casa contro la settima, Roma Vis Nova Pallanuoto, che la precede in classifica di quattro posizioni e di 12 punti.

Luca Minetti ha preparato la squadra nei minimi dettagli e l’ha caricata a mille, il resto potrebbe farlo il pubblico che la società si augura possa accorrere numeroso per dare ancora quel qualcosa in più. "Abbiamo disputato un buon campionato considerando che siamo una neopromossa – afferma il tecnico -. Con Trieste ci giochiamo la possibilità di ottenere una salvezza diretta, che sarebbe un sogno. Al di là di quello che sarà il risultato sono comunque molto soddisfatto di ciò che hanno fatto finora i ragazzi". All’andata finì 15-8 per i triestini: un risultato severo rispetto al gioco espresso in vasca, ma c’è da augurarsi che oggi alla Nannini sia tutt’altra storia con la squadra al completo, in cerca del riscatto nel momento più importante, come ha confermato Giacomo Bini, ex di turno tra le fila gigliate.

Franco Morabito