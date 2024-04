Rari Nantes, vittoria numero 18

La Rari Nantes Florentia pallanuoto maschile allunga la striscia di vittorie: con il 19-6 (parziali: 6-0, 5-2, 6-3, 2-1) col quale ha siglato il derby toscano col Circolo nautico di Marina di Carrara ne ha già collezionate 18 (e 2 pareggi) in 20 partite del girone nord del campionato di A2. E a due giornate dalla fine della regular season ha allungato a +11 il vantaggio sul Bogliasco, secondo in classifica, sconfitto a Brescia per 8-7. La partita del Settebello contro i "cugini" non ha avuto storia. Fra i marcatori spicca l’attaccante Carlo di Fulvio, autore di quattro gol; altrettanti sono stati segnati dal difensore Marco Stocco. Anche le Rari Girls nell’ultima giornata della regular season del girone sud di A2 hanno dominato (8-19) in casa del fanalino di coda Agepi Roma e si preparano ai play out in programma il 5 e il 12 maggio, con l’eventuale spareggio domenica 19 a Firenze.