Rari Nantes, vittoria pesante. Superato il Catania a Bellariva. Di Fulvio mette a segno tre gol

RARI NANTES FLORENTIA 16NUOTO CATANIA 10

FLORENTIA: Cicali, Chemeri, Stocco 4, Di Fulvio 3, De Mey, Hofmeijer 1, Turchini, Cardoni, Sordini 2, Benvenuti 3, Bini 2, Mancini 1, Bianchi, Tprvosky. All. Minetti

CATANIA: Rossi, Biocanin, Torrisi 1, Vukicevic 3, Gulisano, Foti, Torrisi 2, Orlando 2, Catania, Russo 1, Trimarchi, Riolo 1, Akmalov. All. Dato

Arbitri: Severo - Petronilli

Parziali: 4-3, 2-0, 5-2, 5-5

Note – Sup. num.: Florentia 4/7 + 2 rigori realizzati da Sordini nel primo e quarto tempo; Catania 2/7 + 4 rigori tutti realizzati (2 da G. Torrisi e 2 da Vukicevic). Nel quarto tempo cambio di portiere nella Florentia: Bianchi per Cicali.

Dopo un pareggio e due sconfitte, nella dodicesima giornata di A1, penultima di andata, la Rari Nantes Florentia conquista dinanzi al suo pubblico una importante vittoria – la terza della stagione – contro il Nuoto Catania: un successo che vale doppio in quanto ottenuto contro una concorrente diretta nella corsa ai play out. Il settebello di Luca Minetti ha avuto la partita in pugno dal 2’ del primo parziale, quando Stocco ha pareggiato il gol iniziale del catanese Riolo, sino alla fine, con la rete segnata da Benvenuti quando mancavano 40’’ al suono della sirena. Nel complesso tanto gioco, una difesa arcigna e un attacco scoppiettante con ben sette rarini andati a rete.

Il primo tempo si è mantenuto in equilibrio sino al 7’ quando Sordini ha realizzato il rigore del 4-3; senza storia il secondo (doppietta di Stocco) e il terzo, nel quale il Catania ha cercato di ridurre le distanze con Torrisi e Orlando. Nel quarto, infine, i fiorentini, a punteggio acquisito e con la vittoria già al sicuro, si sono limitati a gestire il match. Fra i migliori Carlo Di Fulvio, autore di tre gol e di numerose azioni offensive.

Franco Morabito