’Ravenna Boxing Night’, il match dei pesi medi è di Bacchereti

Francesco Bacchereti di Ravenna Boxe si è aggiudicato il match nella categoria dei pesi medi contro Ivan Ettore Pari, nel main event della Ravenna Boxing Night, evento pugilistico organizzato al PalaCosta dalla stessa Ravenna Boxe dell’ex campione europeo di pugilato Alberto Servidei con la collaborazione del Comune di Ravenna. La riunione, che ha convogliato al PalaCosta circa 500 spettatori, ha visto salire sul ring alcuni tra i migliori prospetti del pugilato ravennate, tra cui Gennaro Popolo, Francesco Basti, Manuel Garelli, Imam Bouhoch e Martina Marzola. Proprio Martina Marzola si è distinta per la sua prestazione ed è stata premiata come miglior pugile dilettante della serata. Come accennato, a chiudere l’evento è stato l’incontro professionistico tra Francesco Bacchereti e Ivan Ettore Pari. Il match è stato dominato da Bacchereti che, nonostante i colpi pesanti inflitti all’avversario nel tentativo di risolvere l’incontro prima del limite, ha trovato davanti a sé un avversario tenace e combattivo fino all’ultimo suono della campanella. La sfida si è dunque decisa ai punti.