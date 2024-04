Regata "I Gatti dell’Asola". Su tutti Vaccari e Mazzini

Successo della quarta edizione del Trofeo Challenger "I Gatti dell’Asola", organizzata dal Circolo Nautico Porto Potenza, con il patrocinio della Federazione Vela e del Comune. Hanno partecipato numerosi velisti provenienti dalle Marche e anche da Piemonte, Emilia-Romagna, Veneto, Lazio e Lombardia, tra i quali alcuni dei migliori velisti su catamarani categoria Classe-A Classic e Foiling. Sono state svolte sei prove in due giornate.

Nella Classe-A Open ha trionfato Manuel Vaccari (Orta), secondo Paolo Curzi (Avs Senigallia) e terzo Andrea Ruffini (Circolo Ragn’a Vela San Benedetto). Nella categoria Classe-A Foiling ha vinto Mirco Mazzini (Riccione), dietro di lui Luigi Camisotti (Adriatico Wind Club) e all’ultimo gradino del podio Paolo Mangialardo (Portocivitanova). Durante la cerimonia delle premiazioni il sindaco Noemi Tartabini ha consegnato il trofeo nelle mani dei vincitori Vaccari e Mazzini.

La conduzione della gara è stata gestita senza intoppi dal presidente dei giudici Francesco De Blasio e dagli ufficiali di regata Roberto Lachi, Ines Nardini e Alessandro Principi (presidente del Circolo nautico portopotentino e del comitato organizzatore). Tanti gli spettatori presenti che non si sono persi l’appuntamento, così come è stata impeccabile l’organizzazione sul fronte sicurezza con l’allestimento di gommoni in mare e addetti pronti a intervenire.