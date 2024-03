REGATA organizzata dal team alinghi. Ettore Botticini si è aggiudicato l’ultima tappa delle Winter Series a Barcellona

Ettore Botticini si è aggiudicato l’ultima tappa delle Winter Series a Barcellona, regata organizzata dal team di Coppa America di Alinghi. Straordinario successo per il velista argentarino classe 1996, che gareggia con i colori del Circolo Nautico e della Vela Argentario. "Barcellona ha ospitato le Winter Series, che sono delle tappe che fanno parte del circuito invernale – racconta Botticini –. Noi abbiamo partecipato all’ultima tappa, un bel banco di prova all’estero prima della stagione per iniziare a capire in che punto sono con la preparazione." Presto inizieranno le nuove regate primaverili, un ottimo inizio di stagione per Botticini. "All’Argentario mi alleno e svolgo la maggior parte della mia attività velica – spiega –, è uno dei posti migliori che ci siano per fare foiling (le barche volanti). Sono contento perché riesco sempre a navigare sia in inverno che in estate. In molti, sia dall’estero che dall’Italia stessa, mi stanno chiedendo di essere allenati, quindi li ospito al circolo nautico dell’Argentario e stiamo anche organizzando delle clinic e dei corsi di perfezionamento per insegnare ai ragazzi, anche molto giovani, ad andare sui foil. Creando un polo che possa far conoscere sempre di più il nostro posto e concentrarsi anche su questo tipo di imbarcazioni. Viaggiando porto in giro i colori e il nome dell’Argentario, quest’anno anche con il brand Mira Capalbio (sono degli occhiali prodotti artigianalmente in Toscana), una nuova collaborazione".

Andrea Capitani