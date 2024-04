Reggiana Nuoto. I baby vincono 34 medaglie ai campionati regionali

I giovani atleti di Reggiana Nuoto sono tornati a casa con un ricco bottino di medaglie dalle finali dei campionati regionali di categoria in vasca corta 2023-24, svoltisi a Riccione e a Carpi. Su 88 finali disputate hanno conquistato 12 ori, 13 argenti e 9 bronzi e la società si è classificata al 6° posto in regione, con 458 punti. Dodici atleti, record storico per la società granata, si sono inoltre qualificati per i Criteria nazionali giovanili 2024, rampa di lancio per il nuoto competitivo giovanile italiano, che si terranno da venerdì a domenica per il femminile e dall’8 al 10 aprile per il maschile, a Riccione.

Sul podio: Filippo Caffarri, Nicolò Zanni, Simone Ficarelli, Luigi Piscopo, Riccardo Stocchetti, Sebastian Manfredi, Luca Ficarelli, Matteo Galeotti, Federico Zini, Chiara Davoli, Marina Calcamuggi, Alessandra Valente. Grande successo anche per gli Esordienti (foto) che, in otto, si sono qualificati per le finali del Torneo Invernale Esordienti a Forlì. Con 101 punti, poi, la squadra maschile Esordienti A si è classificata al primo posto per la finale del "Torneo a Squadre Esordienti A e B", che si svolgerà domenica 14 aprile a Carpi. Sul podio: Nathan Colimodio, Nicolò Baldi, Marta Sirianni (Esordienti A) ed Eva Siligardi (Esordienti B). Ottimi risultati anche nelle staffette maschili per entrambe le categorie.