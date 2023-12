Reggiana Nuoto sugli scudi nei campionati regionali. Neri e Piscopo accedono agli Italiani. Stocchetti vola come una farfalla

Ottimi risultati per gli atleti di Reggiana Nuoto alla prima prova di qualificazione regionale del Campionato regionale di categoria in vasca corta) del concentramento D che comprende Reggio, Parma e Modena, svoltasi lo scorso fine settimana.

Alle gare hanno preso parte le categorie Ragazzi (dai 13 ai 15 anni), Juniores (dai 15 ai 17), Cadetti (dai 17 ai 19) e Seniores (dai 19 anni in su).

Tra i maschi si sono distinti: Riccardo Stocchetti, primo nei 100 farfalla, quarto nei 50 e negli 800 stile libero; Filippo Caffarri, primo nei 200 e nei 400 misti; Alessandro Neri, secondo nei 50 rana, terzo nei 100 e nei 200 rana; Luigi Piscopo, primo nei 200 e terzo nei 400 stile libero; Nicolò Zanni, primo nei 400 e negli 800 stile libero, secondo nei 200 stile libero; Sebastian Manfredi, secondo nei 100 e terzo nei 50 dorso.

Tra le femmine ottime prestazioni per: Elena Daviddi, terza nei 50 stile libero, seconda nei 50 rana, quarta nei 100 stile libero; Chiara Davoli, prima nei 50 e seconda nei 100 farfalla, seconda nei 100 misti; Greta Pedroni, terza nei 200 e 400 stile libero; Matilde Panciroli, terza nei 50 rana; Marina Calcamuggi, seconda nei 50 dorso; Ilaria De Francesco, quarta nei 200 misti.

Il direttore sportivo di Reggiana Nuoto, Filippo Barbacini, segnala in particolare gli atleti Luigi Piscopo e Alessandro Neri, che "hanno conseguito il tempo limite per i campionati italiani giovanili, rispettivamente nei 200 stile libero e nei 50 rana. Ottima prestazione anche di Elena Daviddi nei 50 stile libero. Oltre ai risultati cronometrici di spicco portati a casa dai più grandi – sottolinea Barbacini – sono molto contento di come stanno crescendo i giovanissimi che, gara dopo gara, continuano a migliorare sempre più, facendo passi da gigante in avanti nelle graduatorie regionali".