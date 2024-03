Regionali d’oro per Pietro Testi. Tnt Empoli ok

Cinque medaglie, di cui due d’oro, è il soddisfacente bottino ottenuto dal Tnt Empoli ai recenti campionati regionali di nuoto. Al di là dei quattro podi, però, quello che in casa empolese lascia molta fiducia in vista dei prossimi appuntamenti sono i 40 ’personali’ ottenuto dai portacolori di viale delle Olimpiadi, sulle 59 gare disputate. Ha brillare particolarmente è stato Pietro Testi, che ha vinto due titoli toscani negli 800 e 1500 stile libero. Leonardo Doccini, sempre negli 800 stile libero ha chiuso al terzo posto, così come è stato capace di fare anche Andrea Nania tanto nei 200 dorso quanto nei 200 farfalla, dove ha conseguito pure il tempo limite per qualificarsi a i prossimi campionati Italiani giovanili. Oltre a loro tre, la pattuglia empolese alla rassegna regionale era composta anche da Anita Savino, Lavinia Savino, Chiara Russetti, Arianna Nucci, Carlotta Caruso, Ginevra Lavezzo, Vittoria Giovanetti, Melania Doccini, Leonardo Mancini, Bartalucci Sirio, Marco Buti, Domenico Cassiano, Firenzuoli Mattia, Daniele Toni, Stefano Borzellino e Gabriele Pagliai.