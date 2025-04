Riapertura del Circolo Tennis Piangipane: festa dello sport con Lauro Casadio

C’è una buona notizia per il tennis locale. Dopo anni di abbandono, da domani tornerà infatti operativo il Circolo tennis Piangipane. Il tutto è stato reso possibile grazie alla passione di Lauro Casadio, presidente della polisportiva Fc Coyotes che, da gennaio, ha in concessione l’intera area sportiva di via Maccalone.

A partire dalle 14.30 sarà una vera festa per tutto lo sport con partite di calcio giovanili, il match Coyotes-Atlas Santo Stefano di Terza categoria (alle 15.30), l’esibizione della scuola di karate Yara Dojo, l’amichevole di volley Anima-Atlas e, alle 18, l’inaugurazione dei campi da tennis. Per tutto il pomeriggio, dalle 14.30, i campi da tennis saranno a disposizione per bambini e ragazzi per prove gratuite con maestro.

"È un sogno che si avvera – ha spiegato Lauro Casadio – in quanto il ripristino dei campi da tennis è finalizzato ai bambini e ai ragazzi di Piangipane e a tutta la comunità locale. Il circolo è stato un florido punto di riferimento, anche tecnico, fino a 10 anni fa".

Per far ripartire il circolo, la Asd Tennis Spiv del presidente Graziano Cavina, sotto la guida tecnica di Antonio Luciani, ha trasferito circa 50 atleti per disputare i campionati a squadre nelle varie categorie Uisp della Provincia di Ravenna. A luglio verrà inoltre organizzata una tappa del torneo individuale che fa parte del circuito master provinciale Uisp. I corsi dei bambini e dei ragazzi verranno gestiti ed organizzati dalla maestra nazionale Monica Scartoni e dal suo staff.