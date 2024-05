Riccione, cala il sipario . Stagione da incorniciare

La felicità di esserci e un’ottima prova, a testimonianza di una presenza non casuale ma meritata. La prima stagione di Serie A della Ginnastica Riccione termina con una Final six di Firenze nella quale le ragazze offrono una buona prova, non coronata però dall’accesso alla finalissima a tre. Nella formula delle semifinali a tre, dominio nella prima del Brixia Brescia e nella seconda di Civitavecchia. Per tutte le altre quattro partecipanti, vale a dire Riccione, Renato Serra, Libertas Vercelli e Artistica ‘81 Trieste, equilibrio generale e pari merito a quota 20. Per individuare la terza finalista si è andati a individuare il totale superiore, quello di Vercelli. Nell’ultimo attimo, infine, vittoria e gloria per Civitavecchia, che interrompe così il dominio decennale del Brixia grazie a uno spaziale 14.200 di Manila Esposito al corpo libero.

È grande la soddisfazione della società riccionese, entusiasta per un campionato di altissimo livello che ha portato a un risultato a inizio stagione insperato. La salvezza, primo obiettivo in assoluto, è stata raggiunta all’ultima prova, ma pochi istanti dopo è arrivata anche la qualificazione alla prestigiosa Final Six. Per la Ginnastica Riccione Academy, nell’occasione in gara con Arianna Aurilio, Zoja Szekely, Rebecca Aiello e Adriana Poesio, un punteggio di 38.90 al volteggio, 37.85 alle parallele asimmetriche, 34.10 alla trave e 36.25 al corpo libero. Riccione lascia Firenze con l’idea di proseguire con un percorso di crescita già evidente e partito da lontano.