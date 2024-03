Riconoscimento anche alla moglie di Sandro Munari. Romba la Firenze-Fiesole. Premiati i bolidi storici

Sui mitici tornanti che da Firenze portano a Fiesole si è svolta ieri una delle più belle rievocazioni di eventi motoristici. Per la ‘Firenze-Fiesole’ 75 fantastiche auto d’epoca da piazza Edison, passando da San Domenico, hanno raggiunto piazza Mino a Fiesole con una numerosa cornice di pubblico in una bella giornata di sole. Rievocazione non competitiva della storica cronoscalata fiorentina, nata nel 1938 come gara motociclistica e diventata automobilistica nel 1948. Le auto in concorso dovevano essere immatricolate fino al 1990 e 5 vetture youngtimer immatricolate dal 1991, selezionate in ragione di importanza storica, eleganza e sportività, con varie categorie. La manifestazione ha avuto un prologo sabato al piazzale Michelangelo con le verifiche.

Le premiazioni si sono svolte sotto il loggiato del Comune a Fiesole, ricordando che i premi non erano in base ai tempi, ma al valore delle storiche macchine in gara. Il premio più prestigioso ‘La vettura best in show’ è stato vinto dall’Abarth Ot 1300 di Angelo Miniggio. Migliore vettura turismo fino a 1000 cc la Steyr Puch 650 del fiorentino Roberto Giacinti. Migliore vettura turismo oltre 1000 cc la Alfa Romeo Giulia Gt di Luca Conti. Migliore Gran Turismo fino a 1300 cc la Alfa Romeo Giulietta 1300 Ss di Enrico Seri. Premio alla Granturismo fino a 1600 cc Alpine A 110 di Marco Gambacciani, oltre i 1600 l’Alfa Romeo 1900 sprint di Giorgio Bandini. La vettura più sportiva è la Lancia Fulvia Hf di Alessandro Carrara; la più elegante la Lancia Aurelia B20 di Maria Santina Miniggio; la più rappresentativa della Firenze-Fiesole la Lancia Aprilia di Luciana Bini. Per la Youngtimer post 1990 premio Aci Storico alla Bmw z3 roadster di Guido Maltinti. Migliore vettura da competizione la Lotus 22 F junior di Renzo Marinai. Premio speciale a Flavia Pretolani, moglie di Sandro Munari.

L’evento è stato organizzato dalla Scuderia Clemente Biondetti, in collaborazione con Automobile Club Firenze. Alle premiazioni erano presenti il sindaco di Fiesole Anna Ravoni, l’assessore allo sport di Firenze Cosimo Guccione, il presidente della Scuderia Biondetti Gino Taddei, insieme ai rappresentanti di Aci Firenze la direttrice Alessandra Rosa, il presidente Massimo Ruffilli, Mario Mordini amministratore Aci Promuove e altre personalità.

Francesco Querusti