Riconoscimento del Coni. Stella d’Argento all’Imolanuoto di Piancastelli

Se i risultati in vasca raccolti nel corso degli ultimi anni non fossero sufficienti a dare credito alla bontà del lavoro dell’Imolanuoto, a mettere il punto esclamativo sulla società ci ha pensato direttamente il Coni conferendo all’Imolanuoto la Stella d’Argento al merito per il 2023. Per l’Imolanuoto si tratta tra l’altro della seconda Stella del Coni nella sua storia avendo ricevuto nel 2018 la Stella di Bronzo.

"L’onorificenza vuole attestare di fronte al mondo sportivo i meriti di atleti, tecnici e dirigenti della società ed esprimere insieme la più sentita gratitudine del Coni per il contributo offerto alla crescita e all’affermazione dello sport italiano con l’augurio che nel proseguo dell’attività possiate conseguire ulteriori traguardi e soddisfazioni" si legge nella lettera firmata dal numero uno del Coni Giovanni Malagò che è stata recapitata direttamente da Roma sulla scrivania del presidente Mirco Piancastelli.

Risultati sì, ma frutto di un lavoro costante che hanno portato l’Imolanuoto tra le principali società del panorama natatorio italiano, diventando nel tempo una importante serbatoio per la causa azzurra. "Non ce lo aspettavamo ed è un premio molto bello perché oltre ai risultati tecnici va a premiare anche la costanza e la presenza di una società come la nostra", afferma il presidente Piancastelli Luca Monduzzi.