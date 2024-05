Ritmica, che brave le ginnaste della Sport Fire. A Salsomaggiore hanno conquistato diversi podi

Sono tornate a casa con un bottino di medaglie le piccole atlete della scuola di ginnastica ritmica Asd Sport Fire, che ha la sede in via Regina Elena, nella palestra della scuola primaria. Le ginnaste, preparate dalla insegnanti Irina Pakhomova e Anna Ogarkova, hanno partecipato al Campionato nazionale di serie C, che si è svolto nel palasport di Salsomaggiore Terme dove le civitanovesi hanno raccolto buoni risultati.

Alice Biocchi (categoria Giovanissime) con un esercizio misto corpo libero e fune si è classificata terza, Arianna Pepa (categoria Giovanissime 2), nella specialità attrezzo palla, si è classificata terza, Matilde de Florio (categoria Allieve 2), esercizio corpo libero fune, si è salita sul secondo gradino del podio, Ilaria Galli (categoria Allieve 2), attrezzo palla, è arrivata seconda e, infine, Arianna Giusepponi (categoria Junior 1), attrezzo clavette, ha vinto l’argento. Grande soddisfazione per le insegnanti e una bella giornata di sport, certamente da ricordare, per le piccole ginnaste.