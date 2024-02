Ritmica, grande appuntamento a cura della Gymnica 96. Le stelle di A1, la A2 e la B a inizio marzo all’Unieuro Arena

Torna un importante appuntamento di ginnastica ritmica a Forlì, dopo quello dell’annata 2017-18. Nei giorni 2 e 3 marzo la città sarà sede della seconda prova del campionato nazionale di Serie A1-A2 e B, all’Unieuro Arena. Protagonista sarà la Gymnica 96, squadra forlivese reduce dalla conquista della massima categoria dopo un triennio 2019-2022 in controluce.

"Grazie all’amministrazione che ci concede di portare a Forlì un evento spettacolare e così importante. Le ragazze che si esibiranno – spiega Alessandro Fossi, presidente dell’Asd Gymnica 96 – sono in primis atlete e ginnaste ma anche ballerine, riescono a coniugare lo sforzo fisico all’armonia offrendo uno spettacolo unico. Un plauso va alla nostra allenatrice Chiara Domeniconi, colonna portante delle nostre attività, supportata da un gruppo con grande passione e dedizione. Il Comune ci ha supportato nel momento particolare post alluvione realizzando una palestra provvisoria alla Fiera, in attesa di tornare alla Mercuriali. Le difficoltà non sono mancate, ma lo spazio alla Fiera è stato fondamentale. Senza il Comune tutto ciò non sarebbe stato fattibile. Questo è un palcoscenico non solo per la ginnastica ritmica ma anche per tutta la città di Forlì, le nostre ragazze sono e saranno d’esempio anche in ambito internazionale".

Tante atlete di fama saranno attese per questa tappa della stagione, la seconda appunto sulle quattro totali che compongono il campionato. Il programma dei due giorni prevede tre livelli di competizione: il 2 marzo a partire dalle 15 e fino alle 21 circa la Serie A1-A2, in cui saranno presenti campionesse reduci da Olimpiadi o Mondiali come Darja Varfolomeev e Margarita Kolosov. Domenica 3 andrà in scena la Serie B, senza la partecipazione di atlete straniere.

Presenze attesissime anche quelle di Sofia Raffaeli, la stella azzurra miglior sportiva femminile del 2023, e la fortissima Milena Baldassari, ravennate cresciuta sportivamente nella Gymnica 96 fino ai 13 anni. L’evento promuoverà quindi il territorio forlivese, già noto nel mondo della ginnastica ritmica.

"Sono soddisfatto per l’iniziativa, ringrazio il presidente uscente e quello attuale per la correttezza e l’importanza dato a questo sport e all’amministrazione, oltre a tutto lo sport forlivese. Si tratta – sottolinea Daniele Mezzacapo, vicesindaco di Forlì con delega allo sport – di un evento di caratura nazionale e farsi carico di un organizzazione tale non è da poco. Il Comune ci mette la massima disponibilità ma è fondamentale l’apporto delle associazioni come Gymnica 96. In questi anni abbiamo cercato di riconoscere un valore non solo sportivo ma anche sociale alla ritmica, per questo abbiamo subito messo a disposizione una struttura provvisoria dopo l’alluvione. Allestire una palestra da zero non è stato facile e non è confortevole, ma siamo riusciti ad offrire un’alternativa valida. Non volevamo perdere l’opportunità di ospitare un evento del genere. Creeremo un indotto sportivo-turistico con persone provenienti da tutta Italia e il valore culturale e storico che la città può offrire".

L’evento vedrà altresì una importante partecipazione di pubblico e stampa, verrà trasmesso in diretta su La7D.