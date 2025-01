Ritmix San Lazzaro, un bronzo a Caorle per entrare nella storia

Fondata nel 2016 e capace di diventare un punto di riferimento per il territorio. E’ la Ritmix San Lazzaro del presidente Fabio Fantuzzi, una società che in questi anni si è ritagliata uno spazio importante non solo a livello cittadino, ma anche nazionale. Il presidente Fantuzzi, la responsabile tecnica Magda Tyrna e tutta la società, festeggiano un traguardo storico. La medaglia di bronzo conquistata dal club, in occasione del campionato nazionale specialità Gold. Protagonista di questa medaglia, la giovanissima Vittoria Sardo. Vittoria, dopo aver stravinto sia i regionali che gli interregionali, si mette al collo una bellissima medaglia di bronzo nella specialità della palla.

"Con determinazione, talento e un esercizio impeccabile – dicono in casa Ritmix San Lazzaro –, la nostra atleta si è distinta tra le migliori ginnaste d’Italia, portando a casa una medaglia che resterà nella storia della società. Questo traguardo rappresenta un passo importante per la nostra realtà sportiva, che ha fatto della passione e della dedizione i suoi punti di forza".

Vittoria, che è nata e vive a Bologna, si allena con la Ritmix San Lazzaro da quando aveva sei anni. E a Caorle ha scritto una bellissima pagina di sport per una società che lavora con professionalità e tanto entusiasmo sul territorio.