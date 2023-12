Riunione pugilistica

E’ tutto pronto per l’ottavo "Memorial Pio D’Amico". Per ricordare il padre del maestro Raffaele D’Amico, fondatore della gloriosa associazione di pugilato Fight Gym Grosseto, tredici pugili della palestra grossetana si confronteranno con avversari provenienti dalla Campania guidati dalla storica palestra Medaglia d’Oro del maestro Munno. Appuntamento domani alle 21 agli impianti sportivi di via Leoncavallo. L’evento è patrocinato da Comune di Grosseto e dal Coni. Questa sarà anche l’occasione di vedere salire sul ring Halit Eryilmaz che dovrà affrontare l’esperto pugile georgiano Khvicha Gigoashvili. Fra i pugili che compongono la squadra locale ci sono: Rachele Perna vincitrice del Campionato italiano schoolgirl nella categoria dei 57 chili che se la vedrà con la vincitrice dei campionai italiani nella categoria dei 60 chili Giada Lopez, unica provenienza dal Piemonte, e Jonathan Pisano, più volte azzurro e vincitore dell’argento europeo youth negli 86 chili. Il suo avversario è uno dei finalisti ai recenti campionati italiani. Gli altri pugili, pur giovanissimi, hanno qualità tecniche e agonistiche interessanti, che il pubblico potrà apprezzare.