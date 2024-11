Road to Blaze, su il sipario. I fighter si sfidano sul ring

Manca davvero poco alla terza edizione di Road to Blaze che va in scena domani alla palestra Ruscello. Ben 28 incontri di mma, kick boxing e muay thai organizzati dalle società Usil e Pro Fighting Imola per un pomeriggio e una serata di lotta e spettacolo (si comincia dalle 14.30, ma il clou sarà alla sera a partire dalle 20,30). "È l’evento di sport da combattimento dedicato agli atleti dilettanti e amatoriali che si tiene ogni anno a novembre come anticipazione del main event Blaze – spiega il maestro Matteo Valentini della Pro Fighting Imola –. Coinvolge una cinquantina di atleti, un centinaio di addetti ai lavori e circa cinquecento persone fra il pubblico. Un evento da non perdere".

Intanto fino a domani a Tashkent, in Uzbekistan, vanno in scena i mondiali di mma junior e senior, la massima competizione per atleti dilettanti sotto l’organizzazione di Immaf, International mixed martial arts federation. Da Imola un atleta avrà l’onore (e l’onere) di rappresentare la città, seppure non l’Italia; si tratta dell’atleta moldavo Georghe Salcutan, ventiquattrenne che vive a Imola e si allena con l’Usil insieme agli allenatori Simone Baldi e Andrea Lavaggi. "Mi sento bene, in forma e in peso – afferma il fighter –. Cosa mi aspetto? Spero di riuscire a portare a casa un buon risultato, oltre a godermi questa esperienza con tutta l’emozione che sento dentro".

Matteo Alvisi