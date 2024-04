Roller, basta una vittoria: "In pista voglio carattere"

Le stecche biancorossazzurre si ricordano come si fa a vincere. Una bella abitudine che sembrava irrimediabilmente svanita dopo il successo per 8 a 4 sul Sandrigo. Era il 27 gennaio, la partita era valida per la quarta giornata di ritorno. Poi sarebbero arrivate otto sconfitte e un pareggio. L’Hockey Roller Club Monza TeamServiceCar, nella tappa d’avvio dei playout, finalmente si scuote e batte in trasferta per 5 a 1 il VenetaLab Breganze. Domani sera, nella sfida casalinga con l’Indeco Giovinazzo (ore 20.45, PalaBiassono), sarà sufficiente ottenere la seconda affermazione consecutiva per avere la certezza della permanenza in A1. La questione salvezza, a quel punto, diventerebbe un affare riservato a Breganze e Giovinazzo. L’Hrcm, giusto sette giorni prima del confronto disputato al PalaFerrarin, aveva pareggiato per 3 a 3 a Biassono con il Breganze. Questa partita costituiva l’epilogo della stagione regolare. Monza, in quel torneo a parte che sono i playout, ha invece messo subito in pista concentrazione e grinta, troppo spesso mancate nei precedenti incontri.

Nel tabellino marcatori hanno trovato spazio con una doppietta a testa Julian Tamborindegui e Matteo Zucchetti. Il poker ospite è stato rifinito da Michele Uva. Il provvisorio pareggio veneto era stato siglato da Tataranni. Il Giovinazzo di Pino Marzella, in ogni caso, non va snobbato. Anzi. Anche perché nel girone di ritorno aveva espugnato per 4 a 3 il PalaBiassono con una prova tutta orgoglio e concretezza.

Domani sera, inoltre, i padroni di casa dovranno probabilmente rinunciare a capitano Matteo Galimberti, in forte dubbio a causa di un infortunio. Galimberti nella sfida contro Breganze ha giocato soltanto un minuto. "La soddisfazione seguita al successo di Breganze – sottolinea il tecnico dell’Hrcm, Tommaso Colamaria – va messa subito da parte. Con il Giovinazzo dovremo scendere in pista determinati e convinti".