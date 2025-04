Roller Civitanova trionfa ai Regionali pista Fisr: successi per Giovanissimi ed Esordienti

Nonostante la pioggia che ha costretto al rinvio delle gare delle categorie superiori, il Roller Civitanova ha brillato ai Regionali pista Fisr conquistando il primo posto nella classifica per società nelle categorie Giovanissimi ed Esordienti. I giovani atleti civitanovesi, sotto la guida della coach Flavia Martinelli, si sono fatti valere sulla pista di Pollenza.

Tra i protagonisti della competizione, spicca Michele Onofri, che nella categoria Giovanissimi M. ha conquistato tre medaglie d’argento nelle specialità Destrezza 2, 2 Giri Sprint e 5 Giri in Linea. Nella categoria Esordienti F, Cecilia Altobelli si è laureata campionessa regionale negli 8 Giri in Linea, aggiudicandosi anche due bronzi in Destrezza 2 e 2 Giri Sprint. Ottima anche la prova di Elettra Scolà, che ha ottenuto due argenti (Destrezza 2 e 2 Giri Sprint) e un bronzo negli 8 Giri in Linea. Da segnalare anche il bronzo di Diego Pepa Salierno che ha centrato il 3° posto in Destrezza 2 nella categoria Esordienti M.

A completare il quadro dei successi, Alessia Menghini, Giulia Tiburzi e Margherita Marchesani tra le Giovanissime che hanno raggiunto le prime posizioni delle rispettive gare. Da segnalare i piazzamenti anche nelle categorie Esordienti, dove Giulia Ghaddar, Nicole Didone, Greta Iezzi, Aurora Brunellini e Sofia Nortesani hanno sfiorato il podio in più occasioni.

Tra i protagonisti, che hanno dato il loro apporto alla vittoria di società, ci sono Alice Conforti, Andrew Iellamo, Anna Marandino, Asia Bottoni, Aurora Quattrini, Bianca Sofia Franca, Carlotta Paolucci, Chiara Massaro, Elisabetta Recchi, Filippo Medici, Giulia Cardarelli, Giulia Perini, Lucrezia Trillini, Massimo Francoletti, Mirko Fraddosio, Ruth Giusti, Thea Dari, Veronica Minucci. Un successo che sottolinea il grande lavoro tecnico e il talento di ogni singolo atleta, con il Roller Civitanova che si conferma come una delle realtà più promettenti del pattinaggio regionale.